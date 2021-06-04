Смертельна помста: у Рівненській області чоловік вбив знайомого у його власному домі (фото)

Підозрюваного затримали, він був п'яним та в крові.
В селищі Млинів Рівненської області місцевого мешканця забили до смерті у його ж власному домі. Тіло покійного виявили 2 травня у його помешкані. Під час розшуку поліцейські затримали чоловіка, причетного до скоєння тяжкого злочину.
Як сьогодні, 4 червня, розповіли у поліції Рівненщини, 54-річний житель Млинова проживав сам. Поліцейські попередньо з’ясували, що вночі напередодні до нього навідався 51-річний знайомий разом із 29-річним сином. Коли власник квартири відчинив двері, то старший вдарив його кулаком в обличчя, після чого перетягнув в середину помешкання. Там ще наніс удари ногами та руками потерпілому.
Встановити зловмисника вдалося дільничним під час подвірного обходу. Вони побачили нетверезого чоловіка, одяг і взуття якого було в крові. Його запросили до відділення поліції, де в подальшому і затримали. Підозрюваним виявився 51-річний жителя села Добрятин. Чоловік пояснив, що хотів помститися за конфлікт, що стався між ними місяць тому.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), слідчі повідомили чоловіку про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєне йому загрожує покарання - від семи до десяти років позбавлення волі.
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