Смертельна пожежа під Вінницею і четверте COVID-щеплення в Ізраїлі. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Вінницькій області внаслідок пожежі у комплексі відпочинку "Батерфляй" загинула одна людина, а ще двоє постраждали. Читати далі –>
- В Ізраїлі анонсували початок кампанії з отримання четвертої дози вакцини проти COVID-19 від Pfizer громадянами від 60 років і медичними працівниками. Читати далі –>
- Випадки захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон" станом на вівторок, 21 грудня, підтверждені на території 106 країн світу. Читати далі –>
- В Ізраїлі зафіксували перший на території країни летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон". Читати далі –>
- У Росії у Челябінській області вибухнуло і зайнялося відведення магістрального газопроводу. У небо злетів вогняний факел заввишки кілька метрів. Читати далі –>