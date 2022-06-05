Смертельна пожежа: у Полтавській області у власному будинку загинув чоловік

Смертельна пожежа: у Полтавській області у власному будинку загинув чоловік

У селі Терешки Полтавської громади сталася пожежа у будинку. Коли на місце прибули рятувальники та правоохоронці - виявили мертвого чоловіка.

Загиблий 93-річний чоловік проживав у господарстві свого сина.

Про це повідомили у поліції регіону.

Тіло чоловіка направлено до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Причини та обставини пожежі наразі встановлює слідство.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі і спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львові виникла пожежа. Внаслідок займання загинув 50-річний власник помешкання.

3-річний хлопчик не встиг втекти від обстрілу і був поранений, а його батько загинув

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