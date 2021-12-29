Смертельна пожежа в COVID-лікарні на Прикапатті: названо попередню причину

Загинуло четверо осіб.

Причиною смертельної пожежі у Косівській районній лікарні на Прикарпатті могло стати порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Івано-Франківська обласна прокуратура вже розпочала розслідування у провадженні, "розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди".

Наразі проводяться слідчі дії. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії 28 грудня виникла пожежа. На місці пожежі виявили тіла двої людей - 76-річної жінки та та 79-річного чоловіка. У морзі, за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб, причина їхньої смерті смерті встановлюється.

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