Смертельна пожежа в COVID-лікарні на Прикапатті: названо попередню причину

Загинуло четверо осіб.
Причиною смертельної пожежі у Косівській районній лікарні на Прикарпатті могло стати порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Івано-Франківська обласна прокуратура вже розпочала розслідування у провадженні, "розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди".
Наразі проводяться слідчі дії. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, у Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії 28 грудня виникла пожежа. На місці пожежі виявили тіла двої людей - 76-річної жінки та та 79-річного чоловіка. У морзі, за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб, причина їхньої смерті смерті встановлюється.
Читайте також:
- "Вони нам не потрібні": у Києві чоловік викинув з вікна багатоповерхівки новонароджених цуценят
- Шанувальники Люцифера вбили й розчленували дитину та застрелили її матір: подробиці резонансної справи
- На Донбасі знайшли застреленим контрактника: слідчі говорять про суїцид