Смертельна "розвага" на залізниці: у Вінниці підліток загинув від удару струмом

У Вінниці на даху вагона загинув 12-річний хлопчик / © ДСНС

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У Вінниці 12-річний хлопчик загинув унаслідок ураження електричним струмом на даху вагона електропоїзда. Трагедія сталася ввечері 6 листопада.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

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Загибель 12-річного хлопчика у Вінниці: що сталося на залізниці

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:00 6 листопада.

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«За попередньою інформацією, 12-річний вінничанин виліз на дах вагона, який перебував під напругою. Унаслідок цього дитина отримала ураження електричним струмом та загинула на місці», — повідомили у поліції Вінниці.

Рятувальники ДСНС зняли тіло дитини з даху вагона та передали його правоохоронцям.

У ДСНС закликали батьків пояснювати дітям небезпеку таких розваг.

«Контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою: смертельне ураження струмом можливе навіть без дотику до дротів», — наголосили рятувальники.

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Правоохоронці продовжують перевірку та з’ясовують усі обставини трагедії.

© Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, раніше на Київщині загинув 14-річний хлопець, який займався зачепінгом — катанням на зовнішніх частинах поїздів. Випадок стався на залізничній станції в селі Мала Олександрівка Бориспільського району. За даними поліції, підліток неодноразово захоплювався таким небезпечним заняттям.

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