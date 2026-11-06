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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смертельна "розвага" на залізниці: у Вінниці підліток загинув від удару струмом

ДСНС та поліція Вінниці з’ясовують обставини загибелі хлопчика, який виліз на дах вагона електропоїзда та зазнав смертельного ураження електричним струмом.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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У Вінниці на даху вагона загинув 12-річний хлопчик

У Вінниці на даху вагона загинув 12-річний хлопчик / © ДСНС

У Вінниці 12-річний хлопчик загинув унаслідок ураження електричним струмом на даху вагона електропоїзда. Трагедія сталася ввечері 6 листопада.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

Загибель 12-річного хлопчика у Вінниці: що сталося на залізниці

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:00 6 листопада.

«За попередньою інформацією, 12-річний вінничанин виліз на дах вагона, який перебував під напругою. Унаслідок цього дитина отримала ураження електричним струмом та загинула на місці», — повідомили у поліції Вінниці.

Рятувальники ДСНС зняли тіло дитини з даху вагона та передали його правоохоронцям.

У ДСНС закликали батьків пояснювати дітям небезпеку таких розваг.

«Контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою: смертельне ураження струмом можливе навіть без дотику до дротів», — наголосили рятувальники.

Правоохоронці продовжують перевірку та з’ясовують усі обставини трагедії.

/ © Національна поліція Вінницької області

© Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, раніше на Київщині загинув 14-річний хлопець, який займався зачепінгом — катанням на зовнішніх частинах поїздів. Випадок стався на залізничній станції в селі Мала Олександрівка Бориспільського району. За даними поліції, підліток неодноразово захоплювався таким небезпечним заняттям.

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