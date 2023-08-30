Смертельна стрілянина у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер, як все відбувалося

Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер правоохоронців, на якому видно, через що і як відбувався конфлікт у Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка.

Кадри патрульна поліція оприлюднила на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Повага — це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини. Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо", - йдеться у тексті до відео.

На відео видно, що за кермом перебував чоловік, а не дружина. Він порушив правила ПДР, за що його зупинили правоохоронці. Під час розмови чоловік грубо розмовляв із патрульними та нецензурно висловлювався в їхній бік. Потім виникла бійка, після чого правоохоронець зробив декілька пострілів у бік чоловіка без попереджувального пострілу.

Дивіться відео з бодікамер поліцейських (відео 18+):

У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка: патрульна показала відео з бодікамер

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко зробив неочікуваний висновок після стрілянини в Дніпрі.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.