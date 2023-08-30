Смертельна стрілянина у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер, як все відбувалося

Відео патрульна поліція підписала, розмірковуючи про гідність людини.
Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер правоохоронців, на якому видно, через що і як відбувався конфлікт у Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка.
Кадри патрульна поліція оприлюднила на офіційній сторінці у фейсбуці.
"Повага — це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини. Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо", - йдеться у тексті до відео.
На відео видно, що за кермом перебував чоловік, а не дружина. Він порушив правила ПДР, за що його зупинили правоохоронці. Під час розмови чоловік грубо розмовляв із патрульними та нецензурно висловлювався в їхній бік. Потім виникла бійка, після чого правоохоронець зробив декілька пострілів у бік чоловіка без попереджувального пострілу.
Дивіться відео з бодікамер поліцейських (відео 18+):
Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко зробив неочікуваний висновок після стрілянини в Дніпрі.
Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.
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