Смертельна стрілянина у Дніпрі: поліція відкрила справу через напад на патрульних

Стаття передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних, під час якого поліцейський застрелив чоловіка.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За фактом нападу на працівників патрульної поліції під час виконання службових обов'язків відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

"Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання - від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", - повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини.

Нагадаємо, 29 серпня працівники патрульної поліції у Дніпрі зупинили автомобіль Jaguar, в якому були чоловік, жінка та двоє дітей. Під час спілкування чоловік та жінка агресивно поводились стосовно патрульних. Конфлікт закінчився тим, що правоохоронець тричі вистрелив у чоловіка. Той помер на місці події.

Після інциденту поліцейського затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

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