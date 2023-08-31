Смертельна стрілянина у Дніпрі: що кажуть в ДБР про те, хто був за кермом

Фахівці мають проаналізувати усі відео, які вдалося вилучити з камер у місті.

У Державно бюро розслідувань наразі не можуть точно сказати, хто був за кермом Jaguar в Дніпрі, пасажира якого вбив патрульний.

Про це розповіла в ефірі телемарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

За її словами, потрібно проаналізувати абсолютно всі відео, які вилучили із камер "Безпечне місто", аби сказати: хто саме був за кермом, коли та як це трапилося.

"Є відеоматеріали, де зафіксовані порушення ПДР цією автівкою. В них зафіксовано стоп-кадром, що саме чоловік перебував за кермом. З іншого боку, є відео з телефонів дітей, де нібито на місці водія перебуває безпосередньо жінка. Я не можу вам зараз сказати, хто був за кермом", - повідомила Сап'ян.

Також представниця ДБР припустила, що жінка, яка була у салоні авто, ймовірно, буде проходити як свідок та учасник цих подій. Її допитають у межах кримінального провадження.

"Але щодо порушень законодавства кримінального, провадження можливого щодо неї або, наприклад, підозри - цим займається Національна поліція. Тому що в компетентності і підслідності ДБР саме правоохоронні структури. А цивільні громадяни - це вже робота Нацполу", - додала вона.

Сап'ян також зауважила, що слідство не може бути голослівним. Необхідно провести низку експертиз та дочекатися їхніх результатів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина у Дніпрі: очевидець розповів, що не потрапило на відео!

Як повідомлялося, в Мережі опублікували відео з камер спостереження, на кадрах яких видно порушення ПДР автомобілем, пасажира якого застрелив поліцейський 29 серпня у Дніпрі. На фото з камери відеонагляду видно, що за кермом автівки - чоловік. Натомість жінка перебувала на пасажирському місці.

Читайте також: