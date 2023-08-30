Смертельна стрілянина у Дніпрі: стало відомо, звідки родом поліцейський та який бізнес у батьків

Поліцейський, який напередодні у Дніпрі застрелив чоловіка на очах у дітей, родом із Кременчука.

Про це пише телеграм-канал “ОК Кременчук”.

Поліцейський родом з Кременчука, тут він починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, а згодом відкрив свій ресторанний бізнес. Згодом чоловік через хворобу помер, а його діяльність продовжила вести дружина.

“Є інформація, що поліцейський, який вчора застрелив чоловіка у Дніпрі, родом з Кременчука, і службу в патрульній поліції він починав у нашому місті”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що у Дніпрі патрульний поліцейський застрелив водія елітного авто, який чинив спротив і влаштував конфлікт. Поліцейський вже затриманий, ДБР проводить слідство.

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