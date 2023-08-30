Смертельна стрілянина у Дніпрі: супутниці загиблого готують підозру, їй загрожує в'язниця - ЗМІ

Жінці може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці готують підозру жінці, яка була разом із загиблим через стрілянину чоловіком у Дніпрі. Їй інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на свої джерела у МВС.

За даними джерел видання, правоохоронці готують підозру жінці, яка під час смертельної стрілянини у Дніпрі була за кермом автомобіля Jaguar. Їй можуть обвинуватити за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Також джерела видання інформують, що загиблий через стрілянину чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,4 проміле алкоголю.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась смертельна стрілянина. Там патрульні зупинили автомобіль Jaguar, де були чоловік, жінка і двоє дітей. Під час затримання дорослі чинили опір, а тому правоохоронець тричі вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події.

У коментарі ТСН.ua колишня дружина загиблого чоловіка повідомила, що у салоні авто той був разом із своєю коханкою.

Після інциденту поліцейського затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

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