Смертельна стрілянина у Дніпрі: в ДБР розповіли, що буде з копом, який застрелив водія

У ДБР розповіли, що загрожує працівникові патрульної поліції, який застрелив водія авто.

Про це передає пресслужба Бюро.

Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту. Правоохоронці з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї.

Вирішується питання про затримання копа та повідомлення йому про підозру. Вивчаються всі обставини інциденту.

Наразі розпочато кримінальне провадження:

Зауважимо, що згідно ст. 46 ЗУ "Про поліцію" застосування вогнепальної зброї без попередження допускається у наступних випадках:

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі працівники патрульної поліції зупинили водія елітної автівки. Між чоловіком та копами виник конфлікт, під час якого одині із поліцейських застрелив водія автівки.

У місцевих Telegram-каналах спочатку повідомляли, що поліцейський нібито відкрив вогонь тоді, коли чоловік напав на напарницю патрульного. Проте пізніше з'явилося відео смертельного моменту. На кадрах можна побачити, як чоловік чинить опір під час затримання, а його вигуками підтримують пасажири авто (очевидно, дружина та діти.

Проте варто зауважити, що патрульний скоріше за все, не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний вистріл.

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