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Смертельна стрілянина у Дніпрі: жінці, яка опиралася поліцейській, повідомили про підозру

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Смертельна стрілянина у Дніпрі: жінці, яка опиралася поліцейській, повідомили про підозру

Фото: dp.informator.ua

Слідчі дії тривають.

У Дніпрі оголосили підозру 23-річній жінці-водійці, яка під час смертельного інциденту з патрульними чинила опір поліцейським.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

"12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу тощо)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Стрілянина у Дніпрі 

У Дніпрі 29 серпня патрульний застрелив пасажира Jaguar на очах у дітей. Від отриманих травм той помер на місці події. Стрілянина сталася після того, як поліція зупинила авто, яке порушило правила дорожнього руху. 

Після смертельного інциденту патрульного поліцейського затримали. Його звинувачують у перевищення службових повноважень. Патрульному запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів без можливості внесення застави.

Крім того, поліція відкрила справу через напад на патрульних. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання - від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі

До слова, у Мережі з'явилося відео, на якому видно, як перед трагедією жінка тримала патрульну - поки чоловік бив поліцейського.  Зазначалося, що супутниця застреленого чоловіка не дає працівниці поліції допомогти своєму напарнику.

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Дата публікації
Перегляди
7997
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