Смертельна стрілянина у Дніпрі: ЗМІ дізнались, скільки алкоголю було в крові загиблого

На момент трагедії чоловік, який чинив спротив поліції, був нетверезий, стверджує ЗМІ.

У Дніпрі 29 серпня сталась стрілянина під час якої патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір. У загиблого під час досліджень у крові виявили алкоголь.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили подробиці експертизи. Виявилось, що в крові загиблого чоловіка виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі - на рівні 2,78 проміле.

Це кратно випитій одній пляшці горілки.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський під час затримання застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи. Патрульні зупинили Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. У ньому перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Під час затримання пара агресивно поводилась, а водій автомобіля напав на патрульну, через що її колега тричі вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер.

Спочатку поліція повідомляла, що за кермом автомобіля була жінка, проте на камерах відеоспостереження видно, що водієм був загиблий.

Після цього патрульного поліцейського затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що ситуація у Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка, довела — якщо українці хочуть жити у правовій державі, то самі мають дотримуватися законів.

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