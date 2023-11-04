Смертельна стрілянина в Дніпрі: чому поліцейський застосував зброю, а не електрошокер

У справі про сутичку між патрульними поліцейськими та пасажиром “Ягуара” Джумбері Сілогавою досі триває слідство.

Начальник Департаменту патрульної поліції, генерал Євген "Маршал" Жуков прокоментував смертельну стрілянину в Дніпрі, коли патрульний поліцейський під час затримання застрелив чоловіка, який був пасажиром автомобіля “Ягуар” і чинив опір правоохоронцям.

На YouTube-каналі Pressing він, зокрема, пояснив, чому поліцейські змушений був застосувати саме табельну зброю.

За словами Євгена Жукова, поліція не може використовувати електрошокери, оскільки це не передбачено законодавством.

"Є законодавча влада, вони приймає ті чи інші закони. Була пропозиція – її не підтримали, все", - зауважив він.

Керівник Департаменту патрульної поліції не став розмірковувати про правомірність чи неправомірність його дій, оскільки все ще триває досудове слідство.

“Наразі поліцейський знаходиться вдома і триває слідство”, - наголосив він.

Євген Жуков також назвав пасажира “Ягуара” Джумбері Сілогаву, який нахабно себе поводив у розмові з поліцейськими, а потім чинив їм фізичний опір, “вихованцем” деяких ютуб-блогерів, які знімають провокативні відео.

“Є спеціальні такі "фунти", обучені провокатори, які їздять, спеціально провокують поліцейських, знімають "відосики", заробляють собі лайки. Я вважаю, що це злочинці і їх треба реально наказувати. Будете знімати ці "відосики", провокацію, дискредитацію, приниження поліцейських потім, коли буде мирний час", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі сталася стрілянина, під час якої було вбито цивільного чоловіка. Тоді правоохоронці зупинили автівку, в якій перебували жінка, діти та чоловік. Між поліцейськими та цивільним спалахнув конфлікт, чоловік почав агресивно поводитися та жорстоко побив патрульну. Після чого її напарник дістав зброю та декілька разів вистрілив в правопорушника.

Нагадаємо, патрульний поліцейський з Дніпра Єгор З., якого підозрюють у вбивстві чоловіка, коментуючи цей інцидент, наголосив, що не вважає себе винним.

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