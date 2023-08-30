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Смертельна стрілянина в Дніпрі: в Мережі опублікували відео з камер спостереження

Смертельна стрілянина в Дніпрі: в Мережі опублікували відео з камер спостереження

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2056
Час на прочитання
2 хв
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Смертельна стрілянина в Дніпрі: в Мережі опублікували відео з камер спостереження

Скрін з камери спостереження. Фото: Інформатор.

На скріншотах з камери видно, що за кермом авто був чоловік, а жінка перебувала на пасажирському сидінні.

Камери "Ситуаційного центу міста Дніпро" зафіксували автомобіль Jaguar, пасажира якого застрелив поліцейський 29 серпня. 

Відео опублікував Telegram-канал Дніпро Оперативний.

На відео видно, що водій іномарки порушив правила дорожнього руху: з крайньої лівої смуги автомобіль повернув на право, на проспект Мазепи. Саме це була причина зупинки. Авто патрульних також рухалося вулицею.

Стрілянина в Дніпрі: з'явилося відео з камер спостереження

Стрілянина в Дніпрі: з'явилося відео з камер спостереження

На фото з камери відеонагляду видно, що за кермом автівки - чоловік. Натомість жінка перебувала на пасажирському місці. Телеграм-канал висунуло версію, що після зупинки, чоловік пересів на пасажирське сидіння.

Фото: Дніпро Оперативний. / ©
Фото: Дніпро Оперативний.

Як повідомлялося, 29 серпня у Дніпрі сталася смертельна стрілянина. Патрульний застрелив пасажира автомобіля, водій якого порушив правила дорожнього руху. 

У ДБР розповіли, що буде з копом, який застрелив чоловіка. Наразі правоохоронці з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина у Дніпрі: очевидець розповів, що не потрапило на відео!

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Дата публікації
Перегляди
2056
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