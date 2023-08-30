Смертельна стрілянина в Дніпрі: в Мережі опублікували відео з камер спостереження

На скріншотах з камери видно, що за кермом авто був чоловік, а жінка перебувала на пасажирському сидінні.
Камери "Ситуаційного центу міста Дніпро" зафіксували автомобіль Jaguar, пасажира якого застрелив поліцейський 29 серпня.
Відео опублікував Telegram-канал Дніпро Оперативний.
На відео видно, що водій іномарки порушив правила дорожнього руху: з крайньої лівої смуги автомобіль повернув на право, на проспект Мазепи. Саме це була причина зупинки. Авто патрульних також рухалося вулицею.
На фото з камери відеонагляду видно, що за кермом автівки - чоловік. Натомість жінка перебувала на пасажирському місці. Телеграм-канал висунуло версію, що після зупинки, чоловік пересів на пасажирське сидіння.
Як повідомлялося, 29 серпня у Дніпрі сталася смертельна стрілянина. Патрульний застрелив пасажира автомобіля, водій якого порушив правила дорожнього руху.
У ДБР розповіли, що буде з копом, який застрелив чоловіка. Наразі правоохоронці з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина у Дніпрі: очевидець розповів, що не потрапило на відео!