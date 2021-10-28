Смертельна троща у Харкові: до відповідальності можуть притягнути батьків неповнолітнього мажора

Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.
Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Х* можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Про це у четвер, 28 жовтня, під час брифінгу заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, автівка була придбана батьками та використовувалась за їхнього пасивного невтручання.
"Йому на момент вчинення ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були це розуміти", - зазначив він.
Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.
"Це можливо, як в адміністративному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили тяжкі наслідки - смерті людей", - заявив він.
Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.
Нагадаємо:
- У Харкові суд обрав запобіжний захід водієві, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, в результаті якої загинув 58-річний водій іншого авто та постраждали троє пасажирів Infiniti. Підліток перебуватиме під арештом 60 діб без права внесення застави.
- Піділток, якого підозрюють у скоєнні ДТП, не може вийти під заставу, оскільки зараз відбуває умовний термін покарання за стрілянину у супермаркеті.
- Під час засідання суду прокурор розповів, що 16-річний Микола Х* після ДТП називався чужим іменем та вказував неправильну адресу проживання, намагався втекти з лікарні та з туалету медзакладу зателефонував до поліції і повідомив про викрадення автівки.
- Сам підозрюваний на суді заявив, що розкаюється у скоєному і попросив вибачення у родини загиблого чоловіка.