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Смертельна троща у Харкові: до відповідальності можуть притягнути батьків неповнолітнього мажора

Смертельна троща у Харкові: до відповідальності можуть притягнути батьків неповнолітнього мажора

Микола Х* у залі суду під час обрання запобіжного заходу. / Департамент комунікації Нацполіції України

Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Х* можуть притягнути до кримінальної відповідальності. 

Про це у четвер, 28 жовтня, під час брифінгу заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, автівка була придбана батьками та використовувалась за їхнього пасивного невтручання.

"Йому на момент вчинення ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були це розуміти", - зазначив він.

Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

"Це можливо, як в адміністративному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили тяжкі наслідки - смерті людей", - заявив він.

Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.

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