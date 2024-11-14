Смертельна втеча: ДПСУ затримала 11 ухилянтів, яких міг пошматувати ведмідь

Мандрівники прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску, однак не врахували кілька факторів.

У четвер, 14 листопада, біля кордону з Румунією прикордонники виявили 11 чоловіків призовного віку. Ухилянти прибули з різних регіонів України та намагалися нелегально втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники під час патрулювання помітили ознаки ведмедів, які могли напасти на втікачів. Затримані порушники є мешканцями з різних областей: троє з Івано-Франківщини, та по двоє з Миколаївщини, Дніпропетровщини, Сумщини й Одещини.

Працівники ДПСУ зафіксували сліди ведмедя

Їх виявили під час патрулювання інспекторів прикордонної служби "Богдан". Втікачі намагалися потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.

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"Мандрівники прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску, однак не врахували кілька факторів. Найголовніший – це той, що прикордонники патрулюють державний кордон за будь-яких погодних умов і вдень, і вночі", – зазначили у пресслужбі.

Крім того, чоловікам могла загрожувати смертельна небезпека.

У ДПСУ також зазначили, що на західних ділянках кордону через снігопади суттєво погіршилися погодні умови. Вночі в деяких районах гірської місцевості температура опустилася нижче нуля.

Нагадаємо, державне бюро розслідувань викрило в одному з судів Донецької області схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми.

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