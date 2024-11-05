Смертельна ДТП у Дніпрі: 23-річний водій збив дітей біля школи (фото)

Інцидент стався неподалік гімназії №68, коли діти перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

У Дніпрі 5 листопада на вулиці Симиренківській навпроти гімназії №68 23-річний водій Ford збив двох дітей 2016 року народження, одна дитина загинула.

Про це повідом Інформатор.

Попередні дані свідчать, що двоє 8-річних дітей перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. 23-річний водій, керуючи автомобілем Ford Sierra, допустив наїзд на дітей. В результаті цього трагічного інциденту одна дитина загинула на місці події, в той час як іншу терміново госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Смертельна ДТП у Дніпрі / Фото: Інформатор

Смертельна ДТП у Дніпрі / Фото: Інформатор

Наразі на місці тривають слідчі дії, щоб з’ясувати всі обставини події. Попередньо відомо, що водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 4 листопада на Теремках автобус на великій швидкості протаранив автомобіль і наїхав на пішоходів на тротуарі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОТОРОШНА ДТП У КИЄВІ: автобус протаранив декілька авто і вилетів на людей! Є жертви!

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