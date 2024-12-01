Смертельна ДТП у Дніпрі із загибеллю 10-річної пасажирки: стали відомі нові подробиці (фото)

Поліція затримала водія.
Водія, який вчинив смертельне ДТП у Дніпрі надвечір 1 грудня в районі вулиці Набережна Заводська, затримала поліція.
Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат", допустив зіткнення з автомобілем Ford, який розвертався того моменту.
Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна дівчинка, яка перебувала в автомобілі Ford. Водій цієї машини та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.
Керманича BMW правоохоронці затримали.
Нагадаємо, днями поблизу Вінниці на об’їзній дорозі трапилася ДТП внаслідок якої зіткнулися два легковики.
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