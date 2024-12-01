Смертельна ДТП у Дніпрі із загибеллю 10-річної пасажирки: стали відомі нові подробиці (фото)

Водія, який вчинив смертельне ДТП у Дніпрі надвечір 1 грудня в районі вулиці Набережна Заводська, затримала поліція.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат", допустив зіткнення з автомобілем Ford, який розвертався того моменту.

ДТП у Дніпрі: Фото: Нацполіціяя

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна дівчинка, яка перебувала в автомобілі Ford. Водій цієї машини та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

ДТП у Дніпрі: Фото: Нацполіціяя

Керманича BMW правоохоронці затримали.

Нагадаємо, днями поблизу Вінниці на об’їзній дорозі трапилася ДТП внаслідок якої зіткнулися два легковики.

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