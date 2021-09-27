Смертельне катування українця в Польщі: ЗМІ пишуть про відсутність наркотиків у крові загиблого

Смертельне катування українця в Польщі: ЗМІ пишуть про відсутність наркотиків у крові загиблого

Фахівці провели відповідну експертизу.

У крові закатованого польськими копами українця Дмитра Никифоренка не знайшли наркотиків.

Про це з посиланням на власні джерела повідомила Gazeta Wyborcza, розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.

Офіційна інформація про це, зазначають журналісти, має з'явитися за кілька днів. Тобто після того, як опрацюють остаточний рапорт про причини смерті українця.

Слід зауважити, що саме це видання на початку вересня приголомшило подробицями загибелі 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава. Туди його у липні доправили копи. Вони заявляли, що хлопець поводився неадекватно, тому застосували до нього газ та наручники.

Утім, польські журналісти отримали запис із камер відеоспостереження. На ньому вони побачили, як шестеро копів били та душили Дмитра. Наразі двох поліцейських звільнили, а чотирьох відсторонили від роботи.

Як повідомлялося, у Польщі на українського робітника впала 10-тонна газова труба. Від отриманих травм чоловік помер. Трагічний інцидент стався у населеному пункті Бжозовєц поблизу міста Гожув Велькопольський на заході Польщі.

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