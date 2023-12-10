Смертельне побиття військового на Одещині: підозрюваних випустили з-під варти (фото)

Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, згодом помер у лікарні.

На Одещині 2 листопада у лікарні помер військовий Юрій Куприч, якого жорстоко побили в Чорноморську. Колегія Одеського апеляційного суду 5 грудня остаточно визначила запобіжний захід Кирилу Котляру та Володимиру Ізюмському, яких підозрюють в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть старшого сержанта Юрія Куприча.

Як пише видання "Альтернатива", Котляру та Ізюмському суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки, які були покладені на п’ятьох командирів військової частини різного рівня де вони проходять службу.

Підозрювані у смерті Юрія Куприча: Котляр Кирило та Ізюмський Володимир / Фото: скриншот

Наразі триває слідство, проводяться експертизи. Термін завершення досудового розслідування – 25 грудня.

Що відомо про смерть Юрія Куприча

Військового Юрія Куприча жорстоко побили в Чорноморську. Побиття потрапило на камеру відеоспостереження.

Як встановлено слідством, Котляр Кирило Вікторович та Ізюмський Володимир Юрійович також військовослужбовці у момент конфлікту перебували біля магазину у місті Чорноморськ, де у них виник конфлікт з приводу проходження військової служби з Юрієм Купричем. Після чого сталася бійка..

Юрій Куприч впав на землю на правий бік та опинився в безпорадному стані, Кирило Котляр та Володимир Ізюмський почали завдавати йому численні удари руками та ногами по голові та тулубу.

У результаті чого Юрію Купричу були спричинені тяжкі тілесні ушкодження, він був доставлено до лікарні, де 2 листопада помер.

25 жовтня старшина Кирило Котляр та матрос Володимир Ізюмський самі приїхали до поліції та визнали свою провину.

27 жовтня слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області, за клопотанням прокурора обрав їм запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

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