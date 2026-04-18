На Одещині новорічне застілля закінчилося вбивством. Місцевий мешканець під час святкування зарізав власну невістку. Трагедія сталася на тлі вживання алкоголю та раптового конфлікту.

Про це стало відомо з вироку Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, чоловік та його невістка святкували прихід Нового року вдома. Під час застілля між родичами виникла гостра суперечка. Причиною агресії стали особисті образи, які швидко переросли у неконтрольовану бійку.

У розпал конфлікту чоловік схопив зі столу кухонний ніж і почав завдавати жінці ударів. Нападник цілив у життєво важливі органи — шию та грудну клітку. За даними слідства, поранення виявилися фатальними.

Судово-медична експертиза підтвердила жорстокість злочину. Встановлено, що внаслідок ударів у жінки були пошкоджені легені, великі судини та інші внутрішні органи. Потерпіла втратила критичну кількість крові та померла на місці.

Окрім ножових поранень, на тілі загиблої виявили численні синці та інші травми. Фахівці припускають, що жінка до останнього намагалася відбитися від нападника. Експертиза також підтвердила, що обоє учасників конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Який вирок суду

Після затримання зловмисник не намагався приховати правду. Справу розглядали у спрощеному порядку, оскільки чоловік повністю визнав свою провину.

Під час судового засідання обвинувачений підтвердив усі обставини вбивства.

«Я шкодую про скоєне. Саме я завдав цих ударів», — заявив чоловік у суді.

Попри розкаяння, суд визнав стан алкогольного сп’яніння обтяжуючою обставиною. Дії підсудного кваліфікували як умисне вбивство. Суддя виніс остаточний вирок: найближчі 8 років чоловік проведе за ґратами.

