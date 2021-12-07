Смертельне зіткнення маршрутки з вантажівкою під Черніговом: з’явилося відео

На місці аварії працюють рятувальники та поліція.

Неподалік села Брусилів Чернігівської області вантажівка зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter. За останніми даними, внаслідок аварії загинули 13 людей. Водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

Як повідомляє ТСН.ua, стан 5 постраждалих важкий та критичний - наразі вони в операційних та інтенсивній терапії - серед них і водій фури. Ще один постраждалий - це 16 річний хлопчик, він у дитячій лікарні.

У поліції області опублікували відео з місця події.

Причину смертельної аварії встановить слідство. Наразі на місці події працюють 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Фахівці ДСНС деблокують тіла загиблих.

Керівник обласної прокуратури області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП. З його слів, один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови.

Раніше поліція Чернігівської області попереджала водіїв, що на території регіону 7 та 8 грудня очікується погіршення погоди — ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на поверхні землі, а також погіршення видимості на відстань до 500 метрів.

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