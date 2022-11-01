Смертельне зіткнення: на Миколаївщині у страшній ДТП загинула родина (фото)

На автодорозі Н-24 не розминулися автівки, які рухались у зустрічному напрямку. На місці загинули водій іномарки, а також його дружина і дитина.

У Первомайському районі на автодорозі Н-24 "Благовіщенське–Миколаїв" сталася смертельна ДТП - зіткнулися легковий автомобіль Audi-A6 та вантажівка КрАЗ.

Про це сьогодні, 1 листопада, повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 25-річний водій легковика, його 31-річна дружина та їхня 4-місячна дитина загинули на місці події.

51–річний водій вантажівки та його пасажири з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доправлені до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, поблизу Львова поїзд протаранив автівку: двоє молодиків загинули на місці ДТП.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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