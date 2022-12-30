Смертельне зіткнення на Одещині: на трасі загинув водій, який влаштував ДТП (фото)

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.

На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, внаслідок якої одна людина загинула і двоє травмувалися.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Аварія сталася близько між селами Монаші та Миколаївка-Новоросійська. За даними поліції, водій автомобіля Hyundai під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mazda. Водій Hyundai від отриманих травм загинув, а його матір і водія Mazda забрали до лікарні з травмами.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

На місці аварії працювали співробітники слідчо-оперативної групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Коростенському районі Житомирщини сталася ДТП – зіткнулися два мікроавтобуси. Внаслідок цього троє людей загинули, шестеро травмовані.

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