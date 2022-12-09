Смертельне зіткнення: на Одещині загинув водій автобуса, який відпочивав ( фото)

В Одеській області зерновоз влетів в автобус.
На трасі Київ-Одеса сталася моторошна ДТП.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Зіткнення між рейсовим автобусом Van Hool та вантажівкою Skania з напівпричепом-зерновозом сталося на затяжному підйомі, обидва авто їхали до Одеси. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, який на момент ДТП відпочивав. Його напарника, що перебував за кермом, та ще чотирьох пасажирів шпиталізували. Водій вантажівки не травмувався.
Поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що в Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя.
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