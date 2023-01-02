Смертельне зіткнення на Волині: у ДТП загинув водій легковика, який врізався в автобус (фото)

Тіло загиблого вилучили з автівки.
Поблизу с. Пісочне Ковельського району трапилася ДТП – легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.
Про це повідомили у ДСНС Волинської області.
"За допомогою спецобладнання бійці ДСНС вилучили тіло загиблого водія легковика, вжили заходів для недопущення горіння автівки", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Водій автобуса травмувався, йому надали допомогу медики швидкої.
Нагадаємо, між селами Пастирське та Ротмистрівка сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії 68-річний водій загинув на місці.
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