Смертельне зіткнення на Волині: у ДТП загинув водій легковика, який врізався в автобус (фото)

Тіло загиблого вилучили з автівки.

Поблизу с. Пісочне Ковельського району трапилася ДТП – легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.

Про це повідомили у ДСНС Волинської області.

"За допомогою спецобладнання бійці ДСНС вилучили тіло загиблого водія легковика, вжили заходів для недопущення горіння автівки", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Водій автобуса травмувався, йому надали допомогу медики швидкої.

Нагадаємо, між селами Пастирське та Ротмистрівка сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії 68-річний водій загинув на місці.

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