Смертельне зіткнення на Житомирщині: у моторошній ДТП загинули троє людей (фото)

На 220 км автошляху "Виступовичі – Могилів-Подільський" сталося зіткнення легковика з вантажівкою.

Троє людей загинули, ще один чоловік із травмами потрапив до реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили у поліції Житомирській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Skoda Fabia виїхав на зустрічну смугу для здійснення маневру обгону, де зіткнувся з вантажівкою DАF, що рухалася назустріч.

Внаслідок ДТП на місці події загинули водій Skoda та пасажири цього ж авто: 49-річна жителька Калинівської громади Вінниччини та чоловік, особу якого поліцейські наразі встановлюють. Ще одного пасажира іномарки, 38-річного жителя Вінницької області, доправили до реанімаційного відділення Бердичівської лікарні.

Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася фатальна ДТП: батько вбив свого 10-річного сина.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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