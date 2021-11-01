Смертельне зіткнення: у Кіровоградській області в ДТП загинуло троє дітей

На трасі зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
Сьогодні вночі на автодорозі Н-23 “Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя” поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У результаті аварії загинуло 4 людини, з них троє дітей (2005, 2009 та 2010 р.н.).
За даними рятувальників, для деблокації тіл загиблих залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
Що спричинило ДТП - наразі невідомо.
Раніше повідомлялося, що в Одесі сталася аварія. 60-річний водій наїхав на 81-річну жінку, коли та переходила дорогу в невстановленому місці.