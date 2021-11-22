Смертельне зіткнення: у Житомирській області трагічно загинуло подружжя

На трасі сталася аварія.

На автодорозі "Житомир – Виступовичі – Могилів-Подільський" зіткнулися транспортні засоби, загинули чоловік та дружина.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

За інформацією правоохоронців, 53-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись зі сторони Житомира, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Mercedes під керуванням 39-річного громадянина Молдови.

У результаті ДТП водій Chevrolet та його 47-річна дружина загинули на місці події.

Наразі поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.

Як повідомлялося, велика аварія сталася у Запоріжжі. Там на околиці міста маршрутка з пасажирами врізалася у причіп фури. Травмувалися шестеро людей. Троє із них - тяжко. Постраждав і водій буса. Правоохоронці досі не можуть його допитати - не дозволяють лікарі.

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