Смертельне зіткнення: у Житомирській області трагічно загинуло подружжя

На трасі сталася аварія.
На автодорозі "Житомир – Виступовичі – Могилів-Подільський" зіткнулися транспортні засоби, загинули чоловік та дружина.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
За інформацією правоохоронців, 53-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись зі сторони Житомира, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Mercedes під керуванням 39-річного громадянина Молдови.
У результаті ДТП водій Chevrolet та його 47-річна дружина загинули на місці події.
Наразі поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.
Як повідомлялося, велика аварія сталася у Запоріжжі. Там на околиці міста маршрутка з пасажирами врізалася у причіп фури. Травмувалися шестеро людей. Троє із них - тяжко. Постраждав і водій буса. Правоохоронці досі не можуть його допитати - не дозволяють лікарі.
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