ЗАЕС Фото ілюстративне / © Associated Press

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про загибель двох працівників енергетичних об’єктів у Запорізькій області внаслідок атак безпілотників. Один із загиблих працював на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), інший — на розташованій неподалік Запорізькій тепловій електростанції (ТЕС).

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ від 9 листопада 2026 року в соцмережі X.

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Там зазначили, що загибель працівника ЗАЕС стала черговим інцидентом, який безпосередньо зачіпає персонал станції та створює додаткові загрози для ядерної безпеки в умовах війни.

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Окремо повідомляється, що того самого дня внаслідок атаки дрона загинув працівник розташованої поблизу Запорізької ТЕС. Це сталося через кілька днів після повідомлення про загибель ще одного співробітника ЗАЕС внаслідок атаки безпілотника.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі рішуче засудив смертельні удари. За його словами, такі атаки є неприйнятними та порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

«Усі подібні напади на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися», — наголосив Гроссі.

Він також додав, що персонал усіх атомних об’єктів повинен мати можливість виконувати свою важливу роботу без надмірного стресу чи страху за власне життя.

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Нагадаємо, на окупованій Запорізькій АЕС сталася серія смертельних інцидентів, пов’язаних з атаками безпілотників. Зокрема, загинув співробітник розташованої неподалік теплової електростанції. У МАГАТЕ попередили про нові загрози ядерній безпеці.

Раніше вже йшлося, що через втрату однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ обидві станції знизили потужність енергоблоків.

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