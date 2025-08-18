ТСН у соціальних мережах

Смертельні атаки по Україні 18 серпня: Зеленський жорстко відреагував

Президент України заявив, що Росія, яка щодня вбиває мирних українців та руйнує нашу країну, повинна понести відповідальність.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по україських містах сьогодні, 18 серпня.

Про це йдеться у повідомленні глави государства.

«Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей», — зазначив він.

«Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути „стоп“ повинна саме Москва», — додав президент.

Нагадаємо:

Унаслідок удару дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка — півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.

У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і трьох загиблих.

