Смертельні атаки по Україні 18 серпня: Зеленський жорстко відреагував
Президент України заявив, що Росія, яка щодня вбиває мирних українців та руйнує нашу країну, повинна понести відповідальність.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по україських містах сьогодні, 18 серпня.
Про це йдеться у повідомленні глави государства.
«Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей», — зазначив він.
«Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути „стоп“ повинна саме Москва», — додав президент.
Нагадаємо:
Унаслідок удару дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка — півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.
У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і трьох загиблих.