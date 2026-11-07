Смертельні авіаудари по Комишувасі: розвідка встановила, хто спланував і виконав атаку на підземне укриття

Атака на Комишуваху. / © Національна поліція України

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Українська розвідка встановила військових Росії, які причетні до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області. Внаслідок атаки на будівлю, де цивільні отримували гуманітарну допомогу і ховалися від обстрілів, загинули щонайменше 55 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, смертельну операцію спланував полковник Федір Зубаков — начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ «Днєпр». Для атаки залучили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Окірм того, встановлено особи шістьох російських льотчиків, які здійснювали скидання авіабомб на Комишуваху:

капітан Сергій Єлісєєв;

капітан Дмитро Звєрєв;

старший лейтенант Родіон Плотніков;

старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Особу екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють.

Удари по Комишувасі — деталі від ГУР

У ГУР наголосили, що близько 09:45, російські війська скинули дві керовані авіабомби на гімназію «Джерело». Унаслідок ударів було зруйновано спортивну залу і господарську будівлю. На відео з бодикамери поліцейського, який загинув, видно, що після першої атаки на допомогу прибули співробітники поліції, ДСНС, представники влади і цивільні мешканці. Під час нової повітряної тривоги всі вони намагалися сховатися від російських авіабомб у підземному укритті будівлі.

Приблизно за годину окупанти завдали повторного і більш надпотужного удару: скинули ФАБ-3000 на підземне приміщенню гімназії, де розташовувалися пункт незламності і укриття для місцевих жителів. Після вибуху важкої авіабомби люди опинилися під завалами.

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Пошуково-рятувальна операція триває вже шосту добу. Станом на ранок 7 листопада кількість загиблих зросла до 55 осіб. Втім, частину знайдених тіл досі не вдалося ідентифікувати. У родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК. За попередніми оцінками, під руїнами можуть залишатися тіла ще близько 30 людей.

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