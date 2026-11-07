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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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692
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Смертельні авіаудари по Комишувасі: розвідка встановила, хто спланував і виконав атаку на підземне укриття

ГУР встановило льотчиків чотирьох винищувачів, які скинули авіабомби на школу в Комишувасі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Комишуваху.

Атака на Комишуваху. / © Національна поліція України

Українська розвідка встановила військових Росії, які причетні до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області. Внаслідок атаки на будівлю, де цивільні отримували гуманітарну допомогу і ховалися від обстрілів, загинули щонайменше 55 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

За даними ГУР, смертельну операцію спланував полковник Федір Зубаков — начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ «Днєпр». Для атаки залучили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Окірм того, встановлено особи шістьох російських льотчиків, які здійснювали скидання авіабомб на Комишуваху:

  • капітан Сергій Єлісєєв;

  • капітан Дмитро Звєрєв;

  • старший лейтенант Родіон Плотніков;

  • старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

  • старший лейтенант Максим Соколенко;

  • лейтенант Вадим Перехрест.

Особу екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють.

Удари по Комишувасі — деталі від ГУР

У ГУР наголосили, що близько 09:45, російські війська скинули дві керовані авіабомби на гімназію «Джерело». Унаслідок ударів було зруйновано спортивну залу і господарську будівлю. На відео з бодикамери поліцейського, який загинув, видно, що після першої атаки на допомогу прибули співробітники поліції, ДСНС, представники влади і цивільні мешканці. Під час нової повітряної тривоги всі вони намагалися сховатися від російських авіабомб у підземному укритті будівлі.

Приблизно за годину окупанти завдали повторного і більш надпотужного удару: скинули ФАБ-3000 на підземне приміщенню гімназії, де розташовувалися пункт незламності і укриття для місцевих жителів. Після вибуху важкої авіабомби люди опинилися під завалами.

Пошуково-рятувальна операція триває вже шосту добу. Станом на ранок 7 листопада кількість загиблих зросла до 55 осіб. Втім, частину знайдених тіл досі не вдалося ідентифікувати. У родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК. За попередніми оцінками, під руїнами можуть залишатися тіла ще близько 30 людей.

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