Смертельні ігри: у Миколаєві хлопчик наштрикнувся на ніж та помер

Трагедія сталася, коли діти гралися.
До Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні потрапив 10-річний хлопчик з ножовим пораненням у серці. Дитина померла у лікарні.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Трапився нещасний випадок на пустирі. Ніж перебував у кишені дитини. Під час гри з дітьми хлопчик впав та наштрикнувся на ніж.
Діти негайно покликали дорослих на допомогу, а ті - поліцію та “швидку”. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.
За цим фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ “Умисне вбивство” та проводять розслідування обставин трагедії.
Нагадаємо, у селищі Козельщина Полтавської області 12-річний хлопець отримав опіки. Через чотири дні дитина померла в реанімації.