Смертельні ігри: у Миколаєві хлопчик наштрикнувся на ніж та помер

Смертельні ігри: у Миколаєві хлопчик наштрикнувся на ніж та помер

Трагедія сталася, коли діти гралися.

До Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні потрапив 10-річний хлопчик з ножовим пораненням у серці. Дитина померла у лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Також читайте На Закарпатті дитина прокусила іграшку і ледь не померла: як рятували малюка

Трапився нещасний випадок на пустирі. Ніж перебував у кишені дитини. Під час гри з дітьми хлопчик впав та наштрикнувся на ніж.

Діти негайно покликали дорослих на допомогу, а ті - поліцію та “швидку”. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.

За цим фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ “Умисне вбивство” та проводять розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, у селищі Козельщина Полтавської області 12-річний хлопець отримав опіки. Через чотири дні дитина померла в реанімації.

Новини України: у Харкові померла дитина, яку напередодні збила фура

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання