Смертельні пастки для бійців ЗСУ: як РФ через фейкових дівчат та отруєний алкоголь убиває іноземних легіонерів

Колумбійські добровольці / Фото: 47 омбр «Маґура»

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Росія, використовуючи агентів, від початку року вбила у тилу двох громадян Колумбії, які служили в Силах оборони України.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів виконувач обов’язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

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«Один проходив службу за контрактом і загинув у Запоріжжі. Другий був розвідником-сапером і загинув у Харкові; у цьому провадженні підозрюваними є дві неповнолітні. У Запоріжжі військовий спілкувався з „Юлею“. Особу жінки з фотографій слідство поки не встановило. Одна з версій — ці зображення могли бути створені штучним інтелектом. Наголошу, що це саме версія, яку перевіряємо», — розповів він.

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Цуцкірідзе наголосив на тому, що іноземні військові, які служать у Силах оборони, мають отримувати такі самі застереження щодо небезпеки в тилу, як і українські бійці. За словами Цуцкірідзе, військових мають насторожувати надмірний інтерес до місця служби, перебування, розпорядку дня від малознайомих людей.

Також це можуть бути прохання надіслати фото у формі, наполегливе бажання зустрітися наодинці, незрозумілий поспіх або вимога нікому не розповідати про спілкування.

Цукірідзе наголосив, що загроза може бути від пропозиції подарунків, алкоголю, ліків чи інших речовин, походження яких неможливо перевірити. Також Цуцкірідзе закликав бути обережними й зі старими знайомими, які проявляють раптовий інтерес до служби.

Як агенти РФ входять у довіру до військових

Посадовець зазначив, що перший контакт може бути цілком звичайним. Це може бути знайомства в інтернеті, яке переходить до особистого спілкування. Також РФ використовує й давні знайомства.

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«На Житомирщині двоє виконавців давно знали майбутню жертву й разом із нею вживали наркотики. Куратор використав уже наявну довіру між людьми. В іншому провадженні військовий спілкувався з дівчиною у Telegram. Вони регулярно виходили на відеозв’язок, хоча особисто не зустрічалися. Згодом вона запропонувала подарунок — пляшку віскі, яку він мав випити вдома під час їхнього чергового відеоспілкування. Напій із метадоном від її імені підготував і надіслав інший виконавець. Військовий загинув», — розповів Цуцкірідзе.

Як Росія обирає цілі для вбивства

За словами Цуцкірідзе, у частині випадків російським замовникам достатньо, щоб виконавець просто вбив людину, яка служить у ЗСУ. Іноді посада, звання чи доступ до чутливої інформації можуть взагалі не мати значення.

«В одному з проваджень виконавець отримав завдання вбити будь-якого військового. У підсумку вбив цивільного чоловіка холодною зброєю і спробував видати його куратору за військовослужбовця. Замовнику був потрібен сам факт убивства українського військового», — розповів він.

Цуцкірідзе додав, що замовники можуть обирати й військових, до яких виконавець може наблизитися. Це може бути людина з оточення, чи просто військовий у Мережі.

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Раніше ми писали проте, що на Запорізькому напрямку разом з українськими захисниками рубежі тримають понад 3 тисячі іноземних легіонерів. Разом проходять злагодження на полігонах, утримують позиції на «нулі», а відтепер і нищать окупантів за допомогою дронів.

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