Смертельний буревій у Києві та поява зниклої тенісистки Пен Шуай. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Києві під час пориву вітру дерево на смерть причавило 35-річну жінку. Загибла була дружиною настоятеля храму Преображення Господнього. Читати далі –>
- Зникла китайська тенісистка Пен Шуай вперше після звинувачення експрем'єра КНР у зґвалтуванні з'явилася на публіці, про що повідомили провладні ЗМІ КНР. Читати далі –>
- У Гаазі спершу мирні протести переросли в заворушення, учасники яких закидали поліцію камінням та феєрверками, поранивши п'ятьох силовиків. Читати далі –>
- У Європі до березня від ускладнень COVID-19 можуть померти ще 500 тисяч людей, якщо в регіоні не запровадять негайних заходів, заявила ВООЗ. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден та його найближче оточення дедалі частіше запевняють прихильників у намірі американського лідера балотуватися на другий термін у 2024 році. Читати далі –>