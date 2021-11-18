Смертельний діагноз: у Харкові батьки хворих на СМА дітей влаштували акцію

У регіоні не профінансовано необхідні препарати.

Картонні макети дітей у центрі Харкова, а на них футболки з написом смертельного діагнозу - спінальна м'язова атрофія (СМА). Батьки хворих малюків хочуть нагадати місцевій владі про необхідність ухвалення програми допомоги таким дітям, як це роблять у Києві, Львові та інших містах України.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 18 листопада.

Зазначається, що у Харківській області профінансувати медпрепарати все ніяк не могли - то директора профільного департаменту звільнили, то коштів не вистачало. Але нині, запевняють в адміністрації, всі питання вирішили і від наступного місяця допомога буде.

Діти з таким діагнозом потребують щоденного лікування, адже ця хвороба блокує роботу білку в організмі, через що хворим важко рухатися і дихати.

Спінальна м'язова атрофія: у Харкові батьки хворих дітей влаштували акцію