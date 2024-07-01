Смертельний напад чоловіків з мачете на прикордонника: у ДПСУ розповілі нові шокувальні деталі

Напад двох чоловіків на прикордонника у Чернівецькій області стався у суботу, 29 червня, після 21 години. У ДПСУ підтвердили, що чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, 1 липня.

"На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються. Як бачимо, досить періодично люди також вдаються до нападів на прикордонні наряди. Останній випадок стався в суботу після 21 години. Наш прикордонний наряд зафіксував двох невідомих. Коли їх намагалися зупинити, вони напали на прикордонника, використовуючи певні засоби. Аби зберегти своє життя, військовослужбовець був вимушений застосувати зброю. В результаті один нападник отримав поранення, а інший - помер. На місце відразу було викликано карету швидкої, а також повідомлено взаємодіючі правоохоронні органи", - розповів Демченко.

Він додав, що наразі триває слідство. Також триває службове розслідування на рівні прикордонного загону.

"Військовослужбовець (який застосував зброю - ред.) - учасник бойових дій. Він пройшов і кордон з Росією, і гарячі напрямки, зокрема на Харківщині. Наші військовослужбовці як воюють, так і захищають кордон - з європейськими країнами, з Молдовою. Наша задача - не допускати спроб незаконного перетину кордону, але забезпечити збереження життя військовослужбовець також зобов'язаний", - зазначив речник ДПСУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, у Чернівецькій області двоє чоловіків з мачете та газовим балончиком напали на прикордонника, один із чоловіків - помер.

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