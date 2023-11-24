Смертельний обстріл Чорнобаївки: в ОВА назвали ймовірні причини удару

Російська окупаційна армія могла касетними снарядами обстріляти Чорнобаївку у Херсонській області через анонс похорону військового.

Про це в ефірі "Радіо свобода" заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, перед днем обстрілу сільрада повідомила у Мережі про прощання із загиблим військовим. Втім, очільник ОВА Олександр Прокудін у переддень удару, звернувся до правоохоронців, щоб розслідувати цей інцидент. Тому у процедуру прощання внесли зміни.

"Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому - це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді ще до обстрілу...Зокрема, у повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", - сказав Толоконніков.

Росіяни вдарили не по тому місцю, де відбувався похорон. Разом з тим Толоконніков наголосив: не можна остаточно стверджувати, що обстріл стався через анонс сільської ради.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", - додав він.

Нагадаємо, окупаційні війська у четвер, 23 листопада, вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Ворог гатив по населеному пункту касетними боєприпасами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

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