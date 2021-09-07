"Смертельний постріл був здійснений з близької відстані": у поліції назвали причину загибелі міського голови Кривого Рогу

За висновками еспертів, міський голова Кривого Рогу вчинив самогубство.

У ГУ Нацполіції Дніпропетровської області провели брифінг з приводу розслідування обставин та причин смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. Слідство дійшло попереднього висновку, що очільник Кривого Рогу вчинив самогубство.

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Про це розповіли на брифінгу в Головному управлінні Нацполіції області.

15 серпня цього року на порозі свого заміського будинку був знайдений мертвим міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов. За висновками судмедекспертів, повідомили на брифінгу, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був зроблений з близької відстані.

За інформацією слідства, Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

Слідчими за участю криміналістів у галузі балістичної експертизи було проведено слідчий експеримент з вирахуванням можливої траєкторії пострілу. Результати балістичної експертизи свідчать, що смерть Павлова настала після одного пострілу з близької відстані.

27 серпня 2021 року досудове розслідування у цій справі в зв'язку з суспільним резонансом було передано головному слідчому управлінню Нацполіції України. Одразу після прийняття кримінального провадження було створено слідчо-оперативну групу.

Під час розслідування було допитано понад 80 осіб з кола знайомих, родичів, близьких та тих, у кого могла бути якась інформація про мотиви самогубства міського голови Кривого Рогу. За змилками з рук і обличчя покійного мера були проведені судові експертизи, відповідно до них правоохоронці стверджують, що смерть Павлова настала внаслідок наскрізного поранення - одного пострілу, саме з тієї зброї, яку було знайдено поруч з тілом міського голови.

"Експертизою було встановлено, що в крові Павлова алкоголю або наркотичних речовин виявлено не було ... Головним слідчим управлінням на підставі експертиз, свідчень свідків і слідчого експерименту спростована версія умисного вбивства Павлова або інсценування. На сьогоднішній день розглядається основна версія – самогубство з мотивами, які можуть бути пов'язані з особистим життям Павлова і його перебуванням на посаді мера. Не відкидається версія "доведення до самогубства", – сказав заступник голови поліції Дніпропетровської області Микола Батюк.

З метою встановлення причин самогубства слідчі отримали в суді ухвали на понад 50 телефонних номерів людей з оточення Криворізького міського голови, дані з телефонів яких допомогли б з'ясувати мотиви самогубства Павлова.

У поліції підтвердили, що наразі у Кривому Розі проводять обшуки серед осіб близьких до Павлова. Це - один із видів слідчих дій в межах цього кримінального провадження для встановлення причин смерті міського голови Кривого Рогу. Правоохоронці вилучили техніку, телефони та інші носії, які б могли сприяти встановленню причин та обставин смерті Костянтина Павлова.

У поліції зазначили, що після отримання результатів усіх експертиз зможуть говорити про причини самогубства Павлова та осіб, які могли його підштовхнути.

Нагадаємо, що правоохоронці продовжують розслідування загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньо, це було самогубство, оскільки слідством встановлені факти серйозних зловживань у місті.

Скандальна смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — "Секретні матеріали"

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