Смертельний туризм на Закарпатті: рятувальники знайшли хлопця та його загиблого батька, які напередодні вийшли в гори

Смертельний туризм на Закарпатті: рятувальники знайшли хлопця та його загиблого батька, які напередодні вийшли в гори

Батько й син вийшли в гори і більше не виходили на зв'язок.

Упродовж вівторка, 5 квітня, тривали пошукові роботи в районі Мармароського масиву на Рахівщині, повідомляє ДСНС України.

Перше повідомлення надійшло до Служби порятунку о 07:05. Йшлося про групу з семи людей включно з провідником, які потребують допомоги.

"Їх розшуками займалися рятувальники спільно з прикордонниками. Останні виявили людей у закинутому будинку лісника на полонині Лисича. Рятувальники транспортували громадян до села Ділове та передали працівникам прикордонслужби", - зазначили у ДСНС.

ДСНС

Того ж ранку, о 09:40, надійшов дзвінок стосовно киян - батька й сина, які вийшли в гори напередодні й відтоді не виходили на зв’язок із родичами.

Останнім відомим місцем перебування людей була полонина Струнга.

Однак там рятувальники не виявили слідів заблукалих.

"Уже вночі волонтери знайшли сина з ознаками обмороження ніг на румунській стороні. Також під час проведення пошуків було виявлено тіло чоловічої статі. Наразі вирішується питання їхнього транспортування на територію України", - повідомим рятувальники.

Нагадаємо, у Карпатах погіршилася погода.