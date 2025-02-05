Смертельний удар по Ізюму: влада повідомила про наслідки та показала фото

В Ізюмі після ракетного удару, якого завдала РФ, триває ліквідація наслідків.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, понад 10 приватних осель та 7 одиниць транспорту. Частково зруйновано будівлю Ізюмської міської ради. Вибито близько 800 вікон, пошкоджено покрівлі на приватних будинках", - написав він.

Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки

Серед постраждалих: дівчина 15 років в середньому стані. Після надання медичної допомоги перебуває вдома з батьками. Хлопчик 6 років з мамою перебуває в медзакладі. Дівчина 14 років у тяжкому стані, перебуває в медзакладі.

Фото: Олег Синєгубов

Росія завдала удару балістичною ракетою по центру Ізюма

Нагадаємо, росіяни 4 лютого вдарили по Ізюму. Через атаку загинули п'ятеро осіб, Кількість постраждалих зросла до 55.

За попередніми даними, російські окупанти влучили ракетою 9М723 з ОТРК "Іскандер-М" по центру Ізюму, а саме в будівлю міської ради. Поблизу розташовані багато держвідомств, зокрема податкова, ЦНАП, управління соцзахисту, а ще — житлові будинки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕКЛО В ІЗЮМІ: 57 ПОТЕРПІЛИХ, загинула ВАГІТНА! МОТОРОШНІ подробиці РАКЕТНОГО УДАРУ!

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