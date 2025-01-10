Смертельний удар по Запоріжжю: патрульна поліція показала відео перших хвилин атаки

Російські військові завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Момент атаки КАБами потрапив на відео, який показали у патрульній поліції.

На кадрах видно, як правоохоронці допомагають постраждалим людям.

"Патрульні надавали домедичну допомогу травмованим, допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою. Водночас інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити людей. На службових автомобілях ми транспортували поранених до лікарень. Кожна хвилина була вирішальною для життя людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

8 січня 2025 року російська армія вдарила по промисловому району Запоріжжя у той момент, коли місцеві жителі збиралися йти додому після роботи. Вони користувалися громадським транспортом. І саме тому так багато загиблих та поранених.

Загинули 13 осіб, постраждали 122 осіб, у лікарнях наразі перебувають близько 70 поранених. Це дані ОВА.

З них 11 у тяжкому стані – у відділеннях інтенсивної терапії. Інші постраждалі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще 47 людей, зокрема 13-річна дівчинка, яка отримала контузію, на амбулаторному лікуванні.

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ворог свідомо вдарив по місту авіабомбами.

"Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні", – заявив Зеленський.

Патрульна поліція показала відео перших хвилин після удару по Запоріжжю

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