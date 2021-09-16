Смертельний вибух у Карпатах: дивом вцілілий турист розповів, як все сталося насправді

Смертельний вибух у Карпатах: дивом вцілілий турист розповів, як все сталося насправді

За словами Ореста Малиша, його друзі розвели багаття на місці, де вже до них його розпалювали.

Один із членів туристичної групи, яка постраждала від вибуху в Карпатах, розповів, як усе сталося.

За словами Ореста Малиша, вибух стався у той момент, як він пішов в ліс по дрова. Саме так чоловіку і вдалось вціліти.

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"Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих і 2 діток наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати", - розповідає чоловік на своїй сторінці у Facebook.

Від цього моменту, за словами Ореста Малиша, вже минуло дві години, як сталася трагедія, що забрала життя двох чоловіків.

"Десь за 1,5 год вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня у Карпатах загинули два чоловіка віком 29 і 36 років, ще четверо жінок отримали поранення. Трагедія сталася коли група туристів грілася біля багаття, оскільки на тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух. За словами поліції, вибух міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.

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