Смертельний вибух у Рівненській області: з'явилися подробиці та відео з місця трагедії

Трагедія забрала життя двох людей.
У Здолбунові стався вибух у приватному будинку. Загинули двоє чоловіків. Поліцейські знайшли на місці інциденту уламки боєприпасу.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Вибух стався близько дев'ятої вечора 10 лютого у приватному будинку на вулиці Віли-3.
Працівники вибухотехнічної служби з'ясували, що там вибухнула граната РГД-5. смертельні травми отримали 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий. Крім того, внаслідок події було пошкоджено вікна, стіни та двері.
"З місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство двох осіб та незаконне поводження із бойовими припасами. Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється", – зазначили у поліції.
Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік заради забави пожбурив гранату на балкон багатоповерхівки.
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