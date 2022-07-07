Смертельний відпочинок на воді: на Вінниччині втопилися дворічна дівчинка та чоловік

Недогляд за дитиною та купання у нетверезому стані. Такі причини називають рятувальники утоплення дворічної дитини у Хмільницькому районі та чоловіка 1953 року народження на Гайсинщині.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

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"Маленька дівчинка, віком два з половиною роки, втопилася в одній із водойм в с.Титусівка. На жаль, врятувати дитину не вдалося, прибувши на екстрений виклик лікарі екстреної медичної допомоги лише констатували смерть дівчинки. Ще одна загибель під час відпочинку на воді сталася в селі Степашки Гайсинського району – втопився чоловік 1953 року народження. Як з’ясувалося, чоловік пірнув у воду у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що двоє хлопчиків 10 та 12 років потонули у піщаному кар'єрі поблизу села Сюрте Ужгородського району.

У Полтавській області втопилися двоє дев'ятирічних хлопчиків | Новини України

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