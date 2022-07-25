Смертельний відпочинок: у Полтаві на пляжі потонув хлопець

В Подільському районі Полтави на одному з пляжів водолази дістали з води 16-річного хлопця.

Медики намагались реанімувати його, але він помер.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Також читайте Вихор затягнув на дно річки: у Первомайську втопився хлопчик

За попередньою інформацією слідства, 16-річний хлопець під час відпочинку зі своїми знайомими на міському пляжі №2 пішов купатися та зник під водою.

Знайомі юнака викликали водолазів, під час проведення пошукових заходів знайшли тіло хлопця у водоймі та дістали на берег. Хлопця у непритомному стані медики доправили до реанімації дитячої клінічної лікарні, де, на жаль, він помер.

Для встановлення причини смерті тіло неповнолітнього направлено на судово-медичну експертизу.

Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але потонула сама.

Новини Волині: 13-річний хлопець втопився у крижаній річці на шкільній перерві

Читайте також: