Смертельний відпочинок: у Полтаві на пляжі потонув хлопець

В Подільському районі Полтави на одному з пляжів водолази дістали з води 16-річного хлопця.
Медики намагались реанімувати його, але він помер.
Про це повідомили у поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією слідства, 16-річний хлопець під час відпочинку зі своїми знайомими на міському пляжі №2 пішов купатися та зник під водою.
Знайомі юнака викликали водолазів, під час проведення пошукових заходів знайшли тіло хлопця у водоймі та дістали на берег. Хлопця у непритомному стані медики доправили до реанімації дитячої клінічної лікарні, де, на жаль, він помер.
Для встановлення причини смерті тіло неповнолітнього направлено на судово-медичну експертизу.
Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але потонула сама.
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