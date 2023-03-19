Смертельний землетрус у Південній Америці і звернення Верещук до росіян: головні новини ночі 19 березня

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Головні новини ночі 19 березня 2023 року:
- Потужний землетрус у Південній Америці: загинули щонайменше 13 людей Читати далі –>
- Обстріл Краматорська касетними боєприпасами: подробиці від місцевих мешканців (відео) Читати далі –>
- Верещук закликала росіян надати списки вивезених окупантами українських дітей Читати далі –>
- Кияни проголосували за перейменування площі Льва Толстого: яку назву обрали Читати далі –>
- Ізраїльтяни 11-й тиждень поспіль мітингували проти судової реформи: поліція застосувала водомети Читати далі –>
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