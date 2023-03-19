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Смертельний землетрус у Південній Америці і звернення Верещук до росіян: головні новини ночі 19 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2139
Час на прочитання
1 хв
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Смертельний землетрус у Південній Америці і звернення Верещук до росіян: головні новини ночі 19 березня

У Південній Америці стався смертельний землетрус

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 19 березня 2023 року:

  • Потужний землетрус у Південній Америці: загинули щонайменше 13 людей Читати далі –>
  • Обстріл Краматорська касетними боєприпасами: подробиці від місцевих мешканців (відео) Читати далі –>
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  • Кияни проголосували за перейменування площі Льва Толстого: яку назву обрали Читати далі –>
  • Ізраїльтяни 11-й тиждень поспіль мітингували проти судової реформи: поліція застосувала водомети Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2139
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