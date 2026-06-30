Смертельно небезпечна рослина стрімко поширюється Україною: як її впізнати

Борщівник Сосновського / © Pixabay

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Борщівник Сосновського становить серйозну небезпеку для людей, адже контакт із цією рослиною може спричинити важкі опіки шкіри, ураження очей, а в окремих випадках — навіть втрату зору.

Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Борщівник Сосновського є багаторічною рослиною, яка може сягати 3–5 метрів заввишки, а товщина її стебла — до 10 сантиметрів. Під час цвітіння вона виглядає привабливо, через що люди нерідко торкаються її або зривають. Однак саме це може призвести до опіків різного ступеня тяжкості.

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У центрі пояснюють, що зелена частина рослини містить фурокумарини — речовини, які під дією сонячного світла викликають сильні фотохімічні опіки. Небезпека полягає ще й у тому, що після контакту людина часто не відчуває болю чи печіння, тому не звертає уваги на дотик. Симптоми можуть проявитися лише через один-два дні під впливом ультрафіолетового випромінювання.

Залежно від тяжкості ураження спочатку виникає почервоніння шкіри, пізніше можуть з’явитися болючі пухирі з прозорим або червонуватим вмістом. У важчих випадках утворюються глибокі пошкодження тканин, струпи та рубці. За інформацією фахівців, опіки борщівником схожі на термічні, а уражені ділянки загоюються дуже повільно. Виразки можуть не зникати до трьох місяців, а після них часто залишаються темні плями, які зберігаються протягом кількох років.

Медики наголошують, що токсичними є всі частини рослини — стебла, листя та коріння. Особливо небезпечним борщівник є для дітей через ніжну шкіру, а також для людей із рудим волоссям.

Під час періоду цвітіння, який триває від липня до вересня, ризики ще більше зростають. У цей час, як зазначають у центрі, отруйні речовини виділяються в повітря, тому шкоди здоров’ю можна зазнати навіть без безпосереднього контакту з рослиною.

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Окрему небезпеку становить потрапляння соку борщівника на слизову оболонку очей. Це може статися, якщо людина потре очі руками, на яких залишилися токсичні речовини. У такому разі можливий розвиток сильного запалення, порушення зору, а в окремих випадках — сліпоти.

У повідомленні також зазначається, що в літературі описані випадки потрапляння токсичних фурокумаринів до організму разом із їжею. Це супроводжувалося розладами свідомості та навіть появою марень.

Найбільшу загрозу борщівник становить для дітей, які можуть зацікавитися рослиною через її великі розміри. Вони нерідко намагаються зірвати суцвіття або використовують порожнисті стебла для гри. Через це діти можуть отримати важкі опіки або перенести токсичний сік до очей, що здатне спричинити незворотні зміни та порушення зору. Саме тому батькам рекомендують обов’язково пояснювати дітям, чому ця рослина є небезпечною.

Крім того, вдихання пилку чи ефірних олій борщівника може серйозно зашкодити дихальній системі. У центрі попереджають, що наслідками такого впливу можуть бути набряк гортані, задуха і навіть летальний результат.

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Серед можливих ознак інтоксикації медики називають головний біль, запаморочення, нудоту, блювання та підвищення температури тіла до 40 градусів.

Найчастіше борщівник Сосновського росте біля струмків, на берегах річок, узбіччях доріг, покинутих полях і деградованих пасовищах. Після плодоношення рослина повністю відмирає, однак фахівці рекомендують знищувати її ще до початку цвітіння, щоб запобігти подальшому поширенню.

Для боротьби з борщівником радять систематично скошувати рослину, перерізати її коріння на глибині 10–15 сантиметрів і спалювати. Усі роботи необхідно виконувати лише в захисному одязі, гумових рукавичках та окулярах.

Щоб уникнути небезпечних наслідків, у центрі закликають не торкатися борщівника оголеними руками, не дозволяти дітям гратися його листям, не використовувати листя рослини замість серветок і попереджати інших про її небезпеку.

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Нагадаємо, водночас в чотирьох областях України фіксують розвиток саранових, а на Дніпропетровщині вже запровадили особливий режим захисту рослин.

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