Смертельний буревій пройшовся Україною: є загиблі, серед постраждалих дитина — подробиці
Внаслідок потужного шквального вітру в 19 регіонах України загинули троє людей, ще восьмеро отримали травми. Станом на зараз знеструмлено понад 700 населених пунктів, а найбільших руйнувань зазнали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За словами міністра, летальні випадки зафіксовані у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях. Серед восьми постраждалих є дитина. Негода пошкодила покрівлі десятків житлових будинків, комунальних установ, закладів освіти та приватних автомобілів.
Зокрема, у Запоріжжі сильний вітер пошкодив дах концертної зали безпосередньо під час виступу артиста. Рятувальники ДСНС оперативно демонтували аварійні елементи конструкції, щоб убезпечити глядачів.
За минулу добу підрозділи ДСНС здійснили понад 400 виїздів. Основні зусилля були спрямовані на:
розпилювання та прибирання повалених дерев;
демонтаж небезпечних конструкцій;
надання допомоги потерпілим.
За словами Клименка, поліція посилила патрулювання для регулювання дорожнього руху в місцях завалів. На заблокованих шляхах організовано об’їзди, щоб забезпечити безперешкодний доступ для рятувальних і комунальних служб.
Станом на 27 квітня відновлювальні роботи тривають. Підрозділи МВС допомагають енергетикам повертати світло у населені пункти. Через те, що пориви вітру спостерігатимуться на більшій частині території країни і сьогодні, оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Громадян закликають бути максимально обачними.
Негода в Україні — останні новини
Нагадаємо, в неділю, 26 квітня, в Україні різко погіршилися погодні умови. Негода супроводжується поривами шквального вітру, який валить дерева. Про наслідки стихії читайте в публікації ТСН.ua.
Окрім цього, через негоду у Запоріжжі під час буревію дерево впало на легковий автомобіль, повністю розчавило його, що спричинило загибель 39-річного водія.
А у Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.